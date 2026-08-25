Свыше 630 тысяч тонн кормов для сельхозживотных заготовили в Подмосковье на зиму

В Московской области продолжается заготовление кормов — один из главных этапов подготовки животноводческих хозяйств к зиме. От объема и качества запасов зависит питание поголовья и стабильность молочного и мясного производства в холодный период.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, травы уже скосили на 75 тысячах гектаров. Аграрии заготовили свыше 632 тысячи тонн кормов: более 53,5 тысячи тонн сена, около 551 тысячи тонн сенажа, свыше 11 тысяч тонн соломы и 17 тысяч тонн силоса.

При этом общая потребность животноводческих хозяйств региона в грубых кормах на предстоящую зиму составляет около 755 тысяч тонн, поэтому работы продолжаются.

Значительную часть запасов формируют крупные агропредприятия. В агрохолдинге «ОСП агро» заготовили 12,2 тысяч тонн сенажа из смеси вики, гороха и овса после уборки однолетних трав с 831 гектара. Всего хозяйства холдинга накопили более 54,2 тысячи тонн сенажа и 900 тонн сена.

В зимнем рационе животных разные виды кормов выполняют свои задачи: сено и солома обеспечивают клетчаткой, сенаж сохраняет питательные свойства зеленых растений, а силос служит источником сочного корма и поддерживает продуктивность молочного стада.