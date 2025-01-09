Свыше 63 тысяч учащихся посетили рождественские праздники в Подмосковье
Свыше 63 тысяч школьников и студентов приняли участие в рождественских программах 7 января. В образовательных учреждениях прошли хороводы, мастер-классы, конкурсы и многое другое.
Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, на мероприятиях провели хороводы вокруг елки, мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, конкурсы на лучшее оформление.
«Этот праздник подарил детям много радости и тепла. Мы рады видеть, как ребята увлечённо участвуют в мероприятиях и получают удовольствие от каждого момента», — отметили в ведомстве.
Участники мероприятий также получили сладкие угощения.
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