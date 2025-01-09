Свыше 63 тысяч учащихся посетили рождественские праздники в Подмосковье

Свыше 63 тысяч школьников и студентов приняли участие в рождественских программах 7 января. В образовательных учреждениях прошли хороводы, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, на мероприятиях провели хороводы вокруг елки, мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, конкурсы на лучшее оформление.

«Этот праздник подарил детям много радости и тепла. Мы рады видеть, как ребята увлечённо участвуют в мероприятиях и получают удовольствие от каждого момента», — отметили в ведомстве.

Участники мероприятий также получили сладкие угощения.