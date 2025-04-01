Свыше 63 тыс. жителей Подмосковья воспользовались земельными услугами с января

В Подмосковье за первые три месяца 2025 года земельно-имущественными услугами воспользовались более 63 тысяч человек и организаций. Самыми востребованными остаются три услуги: перераспределение земельных участков, предварительное согласование их предоставления, а также аренда и покупка земли без торгов. Об этом сообщили в Минимущества региона.

«Популярность услуг и сервисов объясняется их удобством и доступностью. Достаточно зарегистрироваться на региональном портале госуслуг и воспользоваться необходимой услугой онлайн в любой удобный день и время. На сегодняшний день сроки получения варьируются от 24 часов до десяти рабочих дней», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чаще всего жители и представители бизнеса обращались за перераспределением земельных участков — более 16 тысяч раз. Предварительное согласование запрашивали 15 тысяч раз, а аренду или покупку земли без торгов — около восьми тысяч раз.

Напомним, что год назад совместно с «Мособлгеотрестом» запустили сервис предпроверки земельных участков. Он помогает заранее узнать, можно ли использовать участок, и есть ли на нем какие-либо ограничения. Сервис доступен при оформлении заявлений на такие услуги, как разрешение на размещение объектов, предоставление земли в постоянное или безвозмездное пользование, установление сервитута, участие в торгах и другие.