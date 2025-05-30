Свыше 61 тысячи заявок по обслуживанию «Стрелки» подали в Подмосковье с января

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 61 тысячи заявок на обслуживание транспортных карт «Стрелка». В среднем за услугой обращаются 420 человек в день.

В Минтрансе Подмосковья отметили высокий спрос на услугу — она стала одной из самых популярных за последние семь лет. При этом процент отказов минимальный и не превышает восьми. Основные причины — ошибки в заявлениях или отсутствие права на льготу.

«В среднем за услугой обращаются 420 человек в день. При этом здесь фиксируется наименьшая доля отказов — около 8%. Частыми причинами являются недостоверно предоставленные сведения, отсутствие права на получение карты, повторная или ошибочная подача заявления», — сообщили в ведомстве.

По сравнению с прошлым годом популярность услуги выросла на 25%. Такой рост связан с расширением функционала карты.

Кроме того, в два года назад у пассажиров появилась возможность оплачивать проезд банковской картой «Мир» с сохранением транспортных льгот.

Оформить «Стрелку», восстановить пин-код или активировать льготу можно через «Госуслуги». Услуга бесплатная, срок оказания не превышает шести рабочих дней.