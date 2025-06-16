Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая

Свыше 6,1 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала их работы в этом году. Такой транспорт работает в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

Как рассказали в региональном Минтрансе, с 1 мая речными маршрутами в лыткарине воспользовались более 3,4 тысячи пассажиров. В коломне — более 600.

«С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — всего маршрутами воспользовались свыше 6,1 тысячи пассажиров. Основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — две тысячи пассажиров», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В Лыткарине жители могут отправиться от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа на катере «Стриж». Он будет курсировать до 20 ноября.

В Коломне теплоход «Москва-108» отходит от причала Бочманово до причала Притыка, а в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады теплоходе «Зуша».