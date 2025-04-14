Свыше 600 жителей посетили центральный парк в Реутове в День космонавтики

На время празднования Дня космонавтики Центральный парк в Реутове превратился в настоящую лабораторию космических открытий. Более 600 человек приняли участие в фестивале «Космические чудеса», посвященном легендарному полету Юрия Гагарина.

Посетители совершили путешествие в космос в мобильном планетарии, побывали на выставке детских рисунков и попробовали свои силы в конструировании межпланетных кораблей на занятии по программированию. Участники программы «Космические эксперименты» понаблюдали за физическими и химическими явлениями, которые открывают тайны Вселенной.

Помимо этого, в парке провели эстафеты на космическую тематику и творческие мастер-классы. Мероприятие вдохновило подрастающее поколение на научные свершения.

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