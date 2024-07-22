Свыше 600 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в минувшие выходные в Подмосковье. В ней поучаствовали 653 человека.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в выходные акцию провели в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе и других округах. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, всего с начала лета свое здоровье проверили более 5,5 тысячи человек.

«Мы проводим акцию „Проверь свое здоровье в парке“ уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал министр.

Результаты осмотра присылают жителям в личный кабинет на «Госуслугах». При необходимости пациентов направляют на углубленное обследование.

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