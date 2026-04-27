Свыше 600 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг 25 апреля

В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 25 апреля прошел день открытых дверей. Все жители старше 18 лет могли пройти бесплатную диагностику.

Проведение таких мероприятий остается важной частью системной работы в регионе по выявлению онкологических заболеваний.

«Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни. Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пациенты имели возможность проконсультироваться со специалистами, пройти диагностику новообразований кожи, а также скрининг органов ЖКТ и дыхательных путей.

Женщинам предлагали сделать цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тестирование.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы Подмосковья доступны на специализированном портале.