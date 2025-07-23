Свыше 600 жителей Подмосковья получили помощь по соцконтрактам с начала года

Московская областная дума подвела итоги работы весенней сессии. Парламентарии приняли закон о приоритетном заключении социальных контрактов с многодетными семьями и участниками специальной операции.

Инициативу разработали в соответствии с федеральным законодательством, созданным по поручению президента России Владимира Путина.

С начала года в Подмосковье заключили 651 социальный контракт.

«Наша задача — помочь нашим бойцам найти себя в мирной жизни, дать возможность реализовать свои силы и идеи. А также поддержать многодетные семьи в вопросах получения профессии и трудоустройства», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Из действующих контрактов 253 направлены на поиск работы, 316 — на развитие предпринимательства, пять — на ведение подсобного хозяйства и 77 — на преодоление сложных жизненных ситуаций. До конца года планируется заключить еще не менее тысячи таких соглашений.

Размеры государственной помощи варьируются. Так, на поиск работы выделяют 21 039 рублей, до 350 тысяч рублей положено на предпринимательскую деятельность, а до 200 тысяч рублей — на ведение личного подсобного хозяйства.

При необходимости обучения сумма может быть увеличена до 30 тысяч рублей.

Право на контракт имеют граждане с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Получатели обязаны сообщать о любых изменениях в течение 14 дней и отчитываться о целевом использовании средств.

Семьи погибших участников спецоперации также могут получить контракт. Кроме того, при определении статуса многодетной семьи дети до 23 лет, обучающиеся очно, также учитываются.

Контракт может быть расторгнут при переезде в другой регион, утрате трудоспособности, призыве по мобилизации или по другим указанным в законе причинам.

Возврат средств требуется только в случаях нецелевого использования или невыполнения условий соглашения без уважительных причин.