Свыше 600 жителей Подмосковья изменили статус дачных домов онлайн с января

С начала 2026 года жители Московской области подали онлайн более 600 заявлений о смене статуса садовых и жилых домов. Сервис доступен на сайте госуслуг.

Электронная услуга размещена в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Воспользоваться ей вправе как физические, так и юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, при условии, что они являются законными собственниками такого объекта.

Чтобы подать заявление, достаточно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и загрузить необходимые документы.

Для перевода дома из садового в жилой строение должно отвечать ряду обязательных требований — быть капитальным, стоять на фундаменте, иметь окна, а также подключение к электричеству, водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции.

Кроме того, требуется согласие всех собственников, а окончательное решение принимает местная администрация. Услугу предоставляют бесплатно, срок рассмотрения заявления составляет 13 рабочих дней.