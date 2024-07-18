Свыше 600 жителей аварийных домов переедут в новостройку в Красноармейске

Свыше 600 жителей аварийных домов переедут в новые квартиры в доме на улице Краснофлотской в Красноармейске.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, ключи от квартир получит 281 семья из 19 аварийных домов. Это свыше 620 человек.

По словам руководителя проекта отделочных работ Сергея Галицына, в домах установили стеклопакеты, газовые плиты, сантехнику, провели коммуникации. В квартирах уложили напольную плитку и ламинат, сделали натяжные потолки и установили систему противопожарной безопасности.

«Стены выравнивали по лазерному уровню. Сначала их очистили, загрунтовали, оштукатурили и нанесли два слоя шпатлёвки — базовый и финишный. Наклеили флизелиновые обои. Их можно красить», — добавил Голицын.

В новостройку переедут семьи из домов на улицах Лермонтова, Академика Янгеля, Трудовой поселок, Свердлова, Чкалова и Дачной.

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