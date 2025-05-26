Свыше 600 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Московской области. Более 600 тысяч человек уже выбрали общественные пространства, которые требуют обновления в первую очередь.

Опрос жителей проводят уже пятый год.

«Важно, что люди участвуют в голосовании, так как это гарантирует, что мы сделаем то, что действительно нужно. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего голосуют жители Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова. Они могут выбрать модернизацию детских площадок, создание спортивных зон или комплексную реконструкцию пространств.

Лидером голосования в Подольске стал Славянский бульвар, который набрал свыше 25 тысяч голосов. Еще 24 тысячи человек поддержали благоустройство Красковского карьера в Люберцах, а третье место занял парк «Дубки» в Химках, за который проголосовали 18,5 тысячи участников опроса.

Помощь в процессе голосования ежедневно оказывают волонтеры.

«Активисты предлагают помощь в общественных местах и на крупных городских событиях — на сегодняшний день ребята привлекли к голосованию почти 150 тысяч человек», — пояснила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.