Свыше 600 тысяч туристов посетили Солнечногорск в 2025 году

Солнечногорск входит в топ-15 приоритетных территорий Московской области в сфере туризма. В муниципалитете продолжают создавать условия для отдыха и знакомства с историческим и культурным наследием края.

На территории округа находятся 132 объекта, включенные в путеводители по Москве и области: 63 памятника, 35 культурно-исторических объектов и 34 архитектурных памятника. В округе действуют 60 мест коллективного размещения, среди которых 42 отеля, гостиницы и санатории, шесть глэмпингов и 12 хостелов. Развивается и сельский туризм: гости могут посетить семь фермерских хозяйств и сельских предприятий.

«Поздравляю всех работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма! Желаю вдохновения, новых идей и успехов в развитии нашего прекрасного уголка Подмосковья! Пусть каждый гость чувствует себя комфортно и получает яркие впечатления от посещения муниципалитета!» — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В этом году поток туристов увеличился на 5% и составил свыше 685 тысяч человек, а средняя загрузка отелей выросла почти на 14%.