Свыше 600 тысяч тонн урожая картофеля и овощей собрали в Подмосковье в 2025 году

Итоги уборочной кампании 2025 года подвели в Подмосковье. Она охватила полный комплекс полевых работ – от посева до уборки.

Под будущий урожай в регионе отвели 266 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

По данным областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия, общий валовой сбор зерновых, масличных и других культур превысил 760 тысяч тонн.

Значительную часть этого объема составили зерновые и зернобобовые культуры — 620 тысяч тонн, а также масличные — около 140 тысяч тонн.

Показатели по овощеводству и картофелеводству также остаются на высоком уровне: с полей собрали порядка 376 тысяч тонн картофеля и около 233 тысяч тонн овощей открытого грунта, включая традиционные для региона капусту, морковь, свеклу и лук.

Урожай ягод достиг примерно 2,5 тысячи тонн.

Важным итогом сезона стала серьезная работа по заготовке кормов для животноводства. Аграрии региона подготовили около 1,7 миллиона тонн кормовых ресурсов, что гарантирует устойчивую работу отрасли в предстоящий зимний период.

Как подчеркнули в ведомстве, регион не только продолжает укреплять продовольственную безопасность, но и уже заложил фундамент для урожая следующего года.

Подмосковные фермеры засеяли почти 98 тысяч гектаров озимыми культурами. Эти посевы, основу которых составляют пшеница, рожь, тритикале и рапс, дадут старт новому сельскохозяйственному циклу ранней весной.