Свыше 600 тысяч детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала года

Вакцинация от гриппа продолжается в Подмосковье. Ее уже прошли более 600 тысяч детей.

Пройти вакцинацию могут как дети, так и взрослые, рассказали в Минздраве региона. Для удобства родителей прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в образовательных учреждениях.

«Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Записаться на прием к врачу можно по номеру 122, а также через «Госуслуги» или информат в поликлинике.

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