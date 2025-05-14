Свыше 600 тысяч детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с января

Дети и взрослые могут пройти профосмотры врачей бесплатно в Подмосковье. С января этой возможностью воспользовались более 600 тысяч юных пациентов.

Профосмотры позволяют выявить различные патологии и риски их развития, а также определить группу здоровья, напомнили в региональном Минздраве. Пройти их можно как в медучреждениях, так и в школах.

«В этом случае бригада врачей выезжает в школу или детский сад и проводит осмотр учащихся. Всего с начала года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тысяч детей, что на 92,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.

Данные о пройденном профосмотре отображаются в личном кабинете на онлайн-портале «Здоровье» в течение 45 дней.