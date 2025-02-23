Свыше 600 спортсменов выступили на марафоне «Лыжня в Лавру» в Подмосковье

Свыше 600 лыжников приняли участие в марафоне «Лыжня в Лавру», приуроченному ко Дню защитника Отечества. Маршрут пролегал по паломническому пути к Троице-Сергиевой лавре. По дороге участники могли увидеть село Радонеж, Покровский Хотьков монастырь, а также музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

Старт дали не выстрелом из пистолета, а ударом в бронзовый колокол, изготовленный специально для марафона. Его звон сопровождал лыжников на всем пути, создавая особую атмосферу.

Гонка проходила по трассе в Пушкино, проложенной еще в 1980 году. Старт и финиш находились в деревне Нововоронино. Дистанции были рассчитаны на разный уровень подготовки: 50 и 25 километров — для взрослых, 12,5 километра — для участников 2008 года рождения и старше, три километра — для детей 2009–2014 годов рождения и километр для самых маленьких. Все финишировавшие получили медали и памятные подарки, а после гонки участников ждали горячий чай и каша.

С результатами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте марафона «Лыжня в Лавре». Соревнования организовали в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».