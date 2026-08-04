Свыше 600 соглашений на получение соцконтракта заключили в Подмосковье с января

В Подмосковье работает программа социального контракта, направленная на поддержку малообеспеченных семей и помощь им в достижении финансовой самостоятельности. С начала года заключено 664 соглашения на общую сумму почти 146 миллионов рублей.

Как сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин, самым востребованным направлением остается открытие собственного дела — на него оформлено 307 контрактов. Размер выплаты может достигать 350 тысяч рублей. Основное условие для участия — среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, который в 2026 году составляет 20,2 тысячи рублей. Доход рассчитывается за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Примером успешного старта стала жительница Егорьевска Наиля. Она открыла ателье по пошиву женской одежды на индивидуальный заказ. Поддержка помогла ей запустить проект, а сейчас в мастерской проходят детские занятия по рукоделию.

Второе по популярности направление — помощь в трудоустройстве. Жители, заключившие трудовой договор в период действия контракта, получают выплату 88,4 тысячи рублей. В 2026 году на эти цели подписано 247 соглашений. Также востребовано ведение личного подсобного хозяйства — заключено пять контрактов на сумму до 200 тысяч рублей.

С 1 января вступили в силу новые нормы, расширяющие доступ к программе для ветеранов боевых действий — участников СВО. Они могут оформить контракт на открытие ИП без учета доходов семьи при наличии рекомендации фонда «Защитники Отечества» и регистрации в центре занятости. В этом году заключено уже более 20 таких соглашений. Подать заявление можно через портал госуслуг. Программа помогает жителям региона найти работу, начать свое дело или развивать подсобное хозяйство, повышая уровень благосостояния.