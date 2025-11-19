Свыше 600 рабочих мест создали благодаря инвестиционным проектам в Ленинском округе

По итогам 2025 года на территории подмосковного Ленинского городского округа были успешно реализованы 39 инвестиционных проектов. Благодаря этим проектам жители получили 622 новых рабочих места.

«Ленинский городской округ — один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов, который демонстрирует успехи в сфере привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Результаты 2025 года — это наглядное подтверждение эффективности нашей стратегии. Каждое новое рабочее место — это не просто статистическая единица, это улучшение финансового положения наших жителей, экономический рост округа и уверенность в будущем. Мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса на нашей территории, и это приносит свои результаты», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Основой для роста стало планомерное развитие инвестиционной инфраструктуры. В округе уже работают технопарки «М-4», «Горки-1», индустриальная зона «Андреевское», а также промышленные комплексы «PNK Парк МКАД — М-4» в окрестностях деревень Ближние Прудищи и Коробово и «Горки Лайт Индастриал».

В перспективе планируется открытие промышленных площадок, которые займут площадь в 464,8 гектара с общим количеством рабочих мест более 18,5 тыс. Для поддержки инвесторов в округе действует муниципальный инвестиционный стандарт, в рамках которого сформирован инвестиционный совет при главе округа и назначен ответственный за инвестиционную деятельность.

«При поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Ленинском продолжаем строить первый в регионе государственный индустриальный парк „Титан“ по формату „5 в 1“, где есть все необходимое для бизнеса: инженерные и транспортные коммуникации, площадки Light industrial для малого и среднего бизнеса, готовые промышленные боксы, а также социнфраструктура и подготовка кадров. Площади индустриального парка уже заняты на 100%. Ключевыми резидентами парка станут: ГК „Протектор“, ГК „Строительный Альянс“, ГК „Росатом“, ГК „Тайм“», — добавил Станислав Каторов.

Отметим, в период с 2025 по 2029 годы планируется к реализации 174 инвестиционных проектов, которые, по прогнозам, позволят создать 4108 новых рабочих мест.

По предварительным данным, общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составит около 104 миллиардов рублей.