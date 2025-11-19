Свыше 600 рабочих мест создали благодаря инвестиционным проектам в Ленинском округе
По итогам 2025 года на территории подмосковного Ленинского городского округа были успешно реализованы 39 инвестиционных проектов. Благодаря этим проектам жители получили 622 новых рабочих места.
Основой для роста стало планомерное развитие инвестиционной инфраструктуры. В округе уже работают технопарки «М-4», «Горки-1», индустриальная зона «Андреевское», а также промышленные комплексы «PNK Парк МКАД — М-4» в окрестностях деревень Ближние Прудищи и Коробово и «Горки Лайт Индастриал».
«Ленинский городской округ — один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов, который демонстрирует успехи в сфере привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Результаты 2025 года — это наглядное подтверждение эффективности нашей стратегии. Каждое новое рабочее место — это не просто статистическая единица, это улучшение финансового положения наших жителей, экономический рост округа и уверенность в будущем. Мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса на нашей территории, и это приносит свои результаты», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
В перспективе планируется открытие промышленных площадок, которые займут площадь в 464,8 гектара с общим количеством рабочих мест более 18,5 тыс. Для поддержки инвесторов в округе действует муниципальный инвестиционный стандарт, в рамках которого сформирован инвестиционный совет при главе округа и назначен ответственный за инвестиционную деятельность.
«При поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Ленинском продолжаем строить первый в регионе государственный индустриальный парк „Титан“ по формату „5 в 1“, где есть все необходимое для бизнеса: инженерные и транспортные коммуникации, площадки Light industrial для малого и среднего бизнеса, готовые промышленные боксы, а также социнфраструктура и подготовка кадров. Площади индустриального парка уже заняты на 100%. Ключевыми резидентами парка станут: ГК „Протектор“, ГК „Строительный Альянс“, ГК „Росатом“, ГК „Тайм“», — добавил Станислав Каторов.
Отметим, в период с 2025 по 2029 годы планируется к реализации 174 инвестиционных проектов, которые, по прогнозам, позволят создать 4108 новых рабочих мест.
По предварительным данным, общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составит около 104 миллиардов рублей.