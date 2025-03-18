Свыше 600 подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье с января

С начала года жителям вручили свыше 600 наборов «Я родился в Подмосковье!». В него входит 50 предметов, необходимых для матери и ребенка.

В состав набора входит одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Вместо него родители могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей.

«Благодаря подарочному набору, женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в регионе выдали более 600 таких наборов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минздрава Максим Забелин.

Получить подарок могут жители России, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном отделении ЗАГС. При рождении двух и более детей набор выдают на каждого их них.

Заявление на получение выплаты и первые документы ребенка можно оформить в роддоме.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом интернет-портале. Кроме того, в регионе работает кол-центр для будущих мам. Обратиться туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.