Свыше 600 дворников привлекли к уборке снега в Мытищах

В Подмосковье вновь начались снегопады. В Мытищах сегодня проводят активную уборку общественных пространств.

На территории округа в четверг, 12 февраля, работают свыше 90 специализированных машин. Кроме того, на линии используют 30 роторов.

К уборке снега сегодня привлекли 603 дворника, которые являются сотрудниками управляющих компаний.

В приоритетном порядке рабочие тщательно убирают дворовые территории, остановки общественного транспорта и дороги, чтобы местные жители могли быстро и с комфортом добираться до детских садов, школ, поликлиник, больниц, магазинов, аптек и других социальных учреждений.