Свыше 600 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья в выходные

В минувшие выходные жители Подмосковья могли проверить здоровье в 37 парках. В акции приняли участие свыше 600 человек.

Бригады врачей в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» работали в Дмитрове, Балашихе, Истре, Воскресенске, Серпухове и других округах.

«Такой формат очень удобен для жителей, которые не имеют возможности посетить поликлинику в будни. В ходе акции все желающие старше 18 лет могут проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года к специалистам в парках обратились свыше двух тысяч человек.

Пациентам в рамках акции предлагают пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сделать ряд других исследований.

В случае необходимости врачи направляли жителей Подмосковья в поликлиники на углубленное обследование.

Результаты осмотра доступны в личном кабинете в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг.