Свыше 600 человек посетили Рождественские чтения в Подольске
XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения посвятили теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Городской округ Подольск принял более 600 участников из разных муниципалитетов региона.
По традиции перед началом мероприятия в Троицком кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Ее возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Площадкой для открытия крупного церковно-общественного форума стал концертный зал администрации.
«Первое, чем мы занимаемся, это встречаемся с молодежью. Нашим священнослужителям ребята могут задать разные вопросы. Дай Бог, чтобы мы смогли наше молодое поколение научить доверять Богу и прислушиваться к советам старших, но решение принимать им самим», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
В рамках мероприятия были вручены награды победителям всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 лет. Также призы получили победители региональных этапов 21-го международного детского конкурса «Красота Божьего мира». Среди них — ученица лицея № 26 Софья Трещалина. Она участвовала в конкурсе впервые, но уже продемонстрировала высокие результаты в росписи по фарфору.
После торжественной церемонии награждения собравшимся представили доклад, посвященный 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, рассказывающий о его духовном подвиге. Художественные коллективы округа порадовали зрителей хореографическими и вокальными номерами. А солист Подольской филармонии Павел Быков исполнил песню, которая объединяет поколения. Завершилось мероприятие рождественским песнопением в исполнении архиерейского хора.