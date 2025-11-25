Свыше 600 человек посетили Рождественские чтения в Подольске

XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения посвятили теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Городской округ Подольск принял более 600 участников из разных муниципалитетов региона.

По традиции перед началом мероприятия в Троицком кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Ее возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Площадкой для открытия крупного церковно-общественного форума стал концертный зал администрации.

«Первое, чем мы занимаемся, это встречаемся с молодежью. Нашим священнослужителям ребята могут задать разные вопросы. Дай Бог, чтобы мы смогли наше молодое поколение научить доверять Богу и прислушиваться к советам старших, но решение принимать им самим», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.