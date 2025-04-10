Свыше 600 аварийных зданий снесли в Подмосковье за год

В Подмосковье продолжается масштабная работа по расчистке территорий от аварийных зданий и заброшенных строительных объектов. Только за прошлый год в регионе ликвидировали 1,4 тысячи таких домов, из которых 750 достроили и ввели в эксплуатацию.

Деятельность по освобождению земель от аварийных зданий важна не только для улучшения внешнего вида округов, но также для безопасности и комфорта местных жителей.

«Благодаря этому появился миллион квадратных метров площадей, в основном для малого бизнеса, 70 гектаров благоустроенных территорий, создано почти 4,6 тысячи новых рабочих мест», — пояснил министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Наиболее активную работу проводят в Дмитровском округе, Химках, Мытищах, Раменском и Ступине.

Жители региона активно участвуют в процессе, сообщая о проблемных объектах через портал «Добродел».

Программа, которую запустили в 2017 году, уже позволила ликвидировать 7,7 тысячи зданий, 3700 из которых достроили и начали использовать.