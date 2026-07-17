Свыше 60 жителей Дубны проверили здоровье на акции в парке 16 июля

В Дубне прошла очередная акция «Проверь здоровье в парке!», организованная специалистами местной больницы. Сквер 16 июля за Терминалами превратился в мобильный медицинский пункт, где жители города смогли бесплатно пройти важные обследования на открытом воздухе.

Участникам акции предложили сделать флюорографию и маммографию, а также пройти обследование в Центре здоровья.

Специалисты проводили денситометрию для выявления риска развития остеопороза, проверяли дыхание с помощью смокилайзера и выполняли биоимпедансометрию — исследование состава тела, позволяющее определить соотношение мышечной, жировой и водной массы.

Кроме того, посетители получили консультации терапевтов и рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.

«За несколько часов здоровье проверили свыше 60 человек. Это весомый вклад наших специалистов в раннюю диагностику заболеваний. Наш проактивный подход позволяет работать на опережение, сохраняя здоровье жителей Дубны. Но для нас главное не цифры, а отклик людей: их большой интерес, забота о своем здоровье, вопросы, улыбки и слова благодарности — вот лучшая награда для нас. Когда видишь такие живые эмоции, понимаешь, что мы все делаем правильно. Будем и дальше приезжать туда, где удобно людям», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Также жителям напомнили, что в поликлинике № 1 в городе работает центр здоровья, где можно пройти комплексную диагностику, включая денситометрию.

Записаться на бесплатное обследование можно через «Службу заботы» по номеру телефона +7 (999) 865-50-28.