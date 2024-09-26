Свыше 60 вопросов рассмотрели на встрече с предпринимателями в Реутове

Межмуниципальная встреча для представителей бизнеса прошла в коворкинге Реутова. В мероприятии участвовали около 45 предпринимателей, а также представители таких организаций, как Мособлгаз, Мининвест, МТДИ, Министерство ЖКХ.

Мероприятие началось с презентации мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники рассмотрели более 60 вопросов, касающихся развития бизнеса, поиска помещений и земельных участков, межведомственного взаимодействия, рекламы, жилищно-коммунальных услуг, а также дорожной и энергетической инфраструктуры.

Информацию получили как представители крупных компаний, так и участники микробизнеса. Присутствовали также консультанты из Сбербанка, которые давали советы предпринимателям по вопросам кредитования.

Формат встречи получил положительный отклик от участников, организаторы планируют развивать это направление и вовлекать другие муниципалитеты Подмосковья.

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