Свыше 60 военных памятников облагородили в лесах Подмосковья | 360°

08 мая 2024, 14:34
Свыше 60 военных памятников облагородили в лесах Подмосковья
Подмосковные лесничие привели в порядок свыше 60 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Там убрали мусор и покосили траву.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, многие события войны проходили в лесах региона. Там русские солдаты боролись с захватчиками, которые рвались к Москве. Лес помогал маскировать артиллерию и танки.
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«К празднику Великой Победы памятные места, братские могилы и мемориалы, расположенные на лесном фонде Московской области, сотрудники Комлесхоза приводят в порядок. Не забывают лесничие о них и в течение года — территория окашивается, по необходимости делается мелкий ремонт. Это дань памяти героям, отдавшим свои жизни за Великую Победу. Мы помним. Мы гордимся», — рассказал глава ведомства Евгений Агулов.
Большинство братских могил, обелисков и других памяников находится в местах ожесточенных боев на территории Волоколамского, Бородинского и Дмитровского лесничеств. В преддверии Дня Победы там провели субботники.
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Памятники
Великая Отечественная война
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