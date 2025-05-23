Свыше 60 тысяч жителей Подмосковья оформили карту «Стрелка» онлайн с начала года

Жители Московской области более 60 тысяч раз обратились за услугой по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка» с начала года. Оформить или восстановить их, подтвердить льготу или выполнить другие операции можно онлайн.
Услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». С ее помощью можно не только получить новую карту, но и узнать защитный код, вернуть залоговую стоимость, активировать или деактивировать льготный проезд на банковской карте.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале госуслуг и заполнить онлайн-форму. Готовую карту можно будет получить в выбранном МФЦ.
Эта услуга — часть национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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