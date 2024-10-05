Свыше 60 тысяч жителей Химок вакцинировались от гриппа в сентябре

В городском округе Химки за прошлый месяц сделали прививки от гриппа более 60 тысяч человек. Среди них 17 тысяч — дети.

Прививку ставят во всех поликлиниках округа, а также во временных пунктах вакцинации.

По словам главного врача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова, при осложнениях гриппа можно заболеть вторичной бактериальной инфекцией и пневмонией. В группе риска — беременные женщины, дети, пожилые, а также люди, часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями и имеющие хронические заболевания.

«Поэтому единственное надежное средство от гриппа и его осложнений — вакцинация», — добавил он.

Поставить прививку можно только после осмотра врача. Он определяет, когда пациент болел последний раз и имеет ли хронические заболевания. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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