Свыше 60 тысяч жителей Химок вакцинировались от гриппа в сентябре
В городском округе Химки за прошлый месяц сделали прививки от гриппа более 60 тысяч человек. Среди них 17 тысяч — дети.
Прививку ставят во всех поликлиниках округа, а также во временных пунктах вакцинации.
По словам главного врача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова, при осложнениях гриппа можно заболеть вторичной бактериальной инфекцией и пневмонией. В группе риска — беременные женщины, дети, пожилые, а также люди, часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями и имеющие хронические заболевания.
«Поэтому единственное надежное средство от гриппа и его осложнений — вакцинация», — добавил он.
Поставить прививку можно только после осмотра врача. Он определяет, когда пациент болел последний раз и имеет ли хронические заболевания. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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