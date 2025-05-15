Свыше 60 тысяч льготных рецептов обслужили в Ленинском округе с начала года

Бесплатные лекарства в аптечных пунктах муниципалитета получают около 2200 федеральных и свыше 8300 региональных льготников. В 2024 году в округе обслужили 61,1 тысячу рецептов, с начала 2025 года этот показатель составил уже больше 60,6 тысячи.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ведется активная работа над оптимизацией процессов получения льготных медикаментов. Заявку можно подать в электронном виде в ЕМИАС, а продлить рецепт — посредством телемедицинской консультации. В аптеках действует электронная очередь, а доставка препаратов по отсроченным рецептам осуществляется за один день.

Льготникам лекарства на территории муниципалитета предоставляет «Мособлмедсервис», через аптечные пункты в помещениях поликлиник и амбулаторий Видновской клинической больницы в поселках Новодрожжино, Мисайлово, Володарского, Развилка, Горки Ленинские, Совхоза имени Ленина, Бутово, а также во взрослой и детской поликлиниках в Видном.

О необходимости продления рецепта пациентам напоминает робот «Светлана», с помощью которого также можно записаться на телемедицинскую консультацию. «Информацию о выписанных рецептах и их статус можно отследить также электронно — на региональном портале государственных

услуг», — добавил Станислав Каторов.