Свыше 60 тысяч инвалидов воспользовались услугами личных помощников в Подмосковье

В Подмосковье с 2022 года действует проект индивидуальной помощи людям с инвалидностью и участникам спецоперации. Помощь за это время получили более 60 тысяч человек.

Каждый нуждающийся житель Московской области может получить поддержку персонального помощника.

«Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы», — пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье индивидуальную помощь оказывают 40 человек. Их закрепляют за жителями региона уже на этапе установления инвалидности. Специалисты поддерживают подопечных, помогают им решать бытовые вопросы и искать работу и рассказывают о способах получения электронных сертификатов на оборудование.

Министерство социального развития Московской области напомнило, что для получения помощи персонального помощника жителям региона необходимо позвонить на горячую линию по номеру 122 далее — 6 или обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.