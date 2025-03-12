Свыше 60 тыс. жителей Подмосковья обсудили с врачом итоги диспансеризации онлайн

Жители Подмосковья продолжают пользоваться преимуществом телемедицинских консультаций. С начала года свыше 60 тысяч человек пообщались с врачами онлайн по итогам диспансеризации.

Цифровые сервисы для жителей Московской области развивают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Дистанционные консультации со специалистами существенно экономят время.

«В ходе онлайн-приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, на приеме у лечащего врача или через инфомат в клинике.