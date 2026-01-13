Свыше 60 тонн рыбной продукции произвели в Подмосковье в 2025 году

Вечером 13 января во многих домах России вновь накроют праздничный стол — в честь Старого Нового года. Одним из его неизменных символов остаются рыбные закуски, особенно со шпротами. В Подмосковье производят значительный объем этой продукции.

Сегодня покупателям доступен огромный выбор: свежая, охлажденная, копченая рыба и консервы на любой вкус. Во многом такое изобилие — заслуга предприятий из Московской области.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия уточнили, что регион прочно вошел в число лидеров по производству рыбной продукции в стране. Каждый год местные предприятия выпускают свыше 62,5 тысячи тонн товаров.

В этой сфере в регионе трудятся свыше 40 компаний, среди которых «Русское море», «Дальпромрыба» и «Морские традиции».

Благодаря активному развитию отрасли продукцию подмосковных производителей можно встретить практически в каждом магазине — от небольших местных сетей до крупных федеральных гипермаркетов.