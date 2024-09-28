Свыше 60% преступлений среди подростков раскрыли в Чехове за восемь месяцев

Заседание антинаркотической и межведомственной комиссий состоялось в Чехове. По итогам работы за восемь месяцев 2024 года выявили 272 преступления среди несовершеннолетних, 68% из них раскрыли.

Центральной темой совместного заседания антинаркотической и межведомственной комиссий стала профилактика правонарушений среди подростков, организация их труда и отдыха, взаимодействие с ребятами, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Сейчас под наблюдением находятся 39 подростков. Для них организовали индивидуальную помощь: социальное сопровождение, психологическую поддержку, содействие в трудоустройстве и проведение досуга.

В городском округе Чехов регулярно проходят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, занятия на тему правил дорожного движения, а также патриотические уроки. Отдельное внимание уделяют детям, которые находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в «группе риска».

Летом организовали отдых в детских оздоровительных лагерях для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мае трудоустраивали несовершеннолетних. В округе сейчас работает 461 подросток. Свыше 80 ребят трудоустроят в октябре. Подростки будут работать на базе образовательных учреждений, домов культуры и спортивных организаций.

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