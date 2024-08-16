Свыше 60 площадок «Мегабак» запустили в Подмосковье

Уже более 60 пунктов экопроекта «Мегабак», из которых 14 предлагают вознаграждение за сдачу вторсырья, работают в Московской области. Ожидается, что к концу года количество таких площадок увеличится до 100. Кроме этого, планируется расширить практику вознаграждений на большее число пунктов приема.

В некоторых из них, например, за сдачу макулатуры предоставляют денежное вознаграждение, сумма которого зависит от веса сданного материала. На площадках «Мегабак» также работают пункты для обмена книг. Здесь можно оставить ненужные книги на специальных полках и взять взамен другие издания.

Чтобы узнать, где находятся пункты приема отходов, можно обратиться к интерактивной карте на сайте проекта. На этом же ресурсе доступна информация о правилах сортировки бытовых отходов.

Кроме того, пользователи могут заказать услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из дома с помощью сервиса «Экотакси. Мегабак едет к Вам».

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