Свыше 60 памятников приведут в порядок в Балашихе к 80-летию Великой Победы

На ежегодном месячнике чистоты городские службы приводят в порядок дворы, дороги, общественные пространства и мемориальные объекты. К празднованию 9 мая в Балашихе облагородят более 60 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны и выдающимся личностям.

По словам начальника управления благоустройства Балашихи Максима Сидоркина, в этом году заложили средства не только на текущий ремонт, но и на значительные капитальные работы.

«Этого требует большой мемориальный комплекс в микрорайоне Керамик, где необходимо отремонтировать гранит и переложить плитку», — пояснил он.

Еще один памятник появится в Балашихе в 2025 году. В сквере «Семьи, любви и верности» в микрорайоне Заря ко Дню города установят монумент, посвященный молодой послевоенной фронтовой семье. Его эскиз уже согласовали с местными жителями и ветеранами.

Управляющие компании и активные жители также принимают участие в месячнике чистоты. Субботники проходят во всех микрорайонах городского округа с 15 марта. Общеобластную и общегородскую уборку проведут 12 апреля.