Свыше 60 объектов в Истре обновили сотрудники коммунальных служб за неделю

В рамках недели добрых дел коммунальные службы улучшали инфраструктуру и комфорт в жилых дворах в Истре. Всего специалисты обновили более 60 объектов по 25 адресам.

Так, в доме № 60 на улице 9-й Гвардейской Дивизии заменили семь старых деревянных окон, прослуживших почти 50 лет. Вместо них установили современные пластиковые стеклопакеты с возможностью проветривания. Это не только улучшит теплоизоляцию, но и сделает жилье более комфортным.

Кроме того, на улице Адасько вблизи дома № 7 восстановили ливневую канализацию. Специалисты установили новый канал протяженностью три метра, а также уложили брусчатку. Это улучшит водоотвод и предотвратит разрушение тротуаров. В планах — отремонтировать все ливневки по этому адресу.

Также коммунальщики до конца месяца покрасят лавочки, урны и ограждения по всему округу.