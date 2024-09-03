Свыше 60 новых центров образования открыли в Подмосковье в сентябре

В Подмосковье в День знаний открылись 39 новых школ и 24 детских сада. Об этом рассказали в министерстве строительного комплекса региона.

Как пояснили в ведомстве, современные школы приняли учеников в Лобне, Балашихе, Истре, Жуковском, Мытищах, Ступине, Солнечногорске и Сергиевом-Посаде. Сразу два образовательных центра для школьников и дошкольников открылись в Красногорске.

Все новые учебные заведения оснащены по самым современным стандартам. В них есть все необходимое для учебы — универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские для практических уроков, актовые залы со сценическим оборудованием, многофункциональные спортивные залы.

До конца года за счет бюджета откроются еще четыре школы в Ступине, Подольске, Реутове и Мытищах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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