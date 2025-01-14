Свыше 60 лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья в 2024 году

Свыше 60 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах в 2024 году. Они помогают сориентироваться на местности и определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта.

Всего в 2024 году в лесах установили 64 лавочки-навигатора. Из них 29 — в Егорьевске, 11 — в Волоколамске и 10 — в Наро-Фоминске, рассказали в региональном Комлесхозе.

«Установленные в лесу лавочки — это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и, конечно, люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Всего же в лесах Московской области установлено более 1 130 таких лавочек», — сказал председатель комитета Евгений Агулов.

Лавочки устанавливают в местах, где люди чаще всего теряются. Они на 100% экологичны, их изготавливают из валежной древесины.