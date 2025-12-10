Свыше 60 команд примут участие в любительском турнире по гандболу в Чехове

В Чехове с 12 по 14 декабря пройдет XVI всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои города». В этом году на него съедутся команды со всей страны — за звание лучших поборются 61 коллектив.

Участники выступят в восьми разных категориях, среди которых мальчики и девочки, юноши и девушки, а также мужские и женские команды, разделенные на профессиональные и любительские дивизионы.

«Наш турнир уникален не только тем, что он единственный в своем роде любительский турнир такого масштаба. Но и тем, что с каждым годом, и это не преувеличение, наши состязания растут во всех смыслах. Мы все время ищем новые формы и возможности для того, чтобы как можно больше людей искренне полюбили ручной мяч», — пояснил генеральный директор клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Состязания проведут на площадке Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в рамках федеральной программы «Спорт России».

Соревнования «Герои Города» проводят уже более 10 лет при поддержке международного турнира «SEHA — Gazprom League» и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.