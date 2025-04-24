Свыше 60 километров тротуаров построят в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в 20 округах региона построят свыше 60 километров тротуаров вдоль дорог.

Специалисты будут проводить работы весной и летом, когда ожидаются наиболее благоприятные погодные условия. Завершат их осенью.

«А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Серпухове построят 18 километров тротуаров, в том числе на участке от деревни Мещериново до проспекта Науки в Пущине, на улице Карпова в поселке Большевик, а также на участке от остановки «Судимля» до трассы А-108.

В Раменском появятся 15 новых тротуаров. Работы проведут на участке от деревни Паткино до Новорязанского шоссе, в деревнях Починки и Кузяево, а также в поселках Рылеево и Кратово.

Свыше трех километров пешеходных дорог построят в Коломне, Богородском и Чехове.