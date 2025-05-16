Свыше 60 километров тротуаров построят в Подмосковье в 2025 году

Строительство тротуаров вдоль региональных дорог началось в Подмосковье. Всего в этом году обустроят свыше 60 километров пешеходных зон в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в областном Минтрансе, строительство новых тротуаров повысит комфорт и безопасность жителей.

«Сейчас дорожники начали работу и обустраивают семь новых тротуаров. Они ведут к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям, спортплощадкам и другим местами притяжения», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Так, в Серпухове построят тротуары вдоль дороги Серпухов — Глазово — Кузменки от остановки «Судимля» до пересечения с трассой А-108 и далее до остановки «Рыблово».

В Одинцове приступили к работам на Звенигородском шоссе в Голицины, а в Рузе — вдоль центральной улицы в деревне Палашкино.

Завершить работы планируют к осени.