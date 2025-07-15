Свыше 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Земельный участок на торгах в Волоколамском м. о. / Единый портал торгов ЕАСУЗ

С 7 июня по 11 июля 2025 года в Подмосковье на торги выставили 66 объектов. Конкурс провел Комитет по конкурентной политике региона.

На минувшей неделе в аукционах участвовали 160 человек, в среднем на лот приходилось по 3,8 претендента. Однако, например, за аренду участка под личном подсобное хозяйство в деревне Жуковка Волоколамского округа боролись сразу 19 желающих.

В ведомстве напомнили, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если в аукционе участвует один человек, то он может забрать лот по минимальной стоимости.

Жители могут подобрать место для загородной жизни или ведения бизнеса на портале ЕАСУЗ. Актуальные лоты также публикуют в Telegram-канале.