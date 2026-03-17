Свыше 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 10 по 13 марта в Подмосковье провели 62 аукциона, на которых выставили участки и недвижимость. Общее число желающих приобрести или арендовать объекты достигло 174 человек.

В среднем на один лот претендовали почти три участника, однако некоторые позиции вызвали более значительный интерес.

Так, за право аренды земли под индивидуальное жилищное строительство в Можайском округе, боролись 16 кандидатов. Всего же с начала года в этом округе через аукционы передали в аренду более 20 земельных наделов.

Механизм торгов прост: победителем признают того, кто предлагает самую высокую цену. Однако существует и исключение: если на лот находится лишь один заявитель, он оформляет его по минимальной начальной стоимости.

Подобрать идеальный вариант для строительства загородного дома или запуска собственного дела в регионе не составляет труда. Информация об актуальных объектах, выставленных на продажу или аренду, собрана на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Кроме того, Комитет по конкурентной политике Московской области ведет собственный канал в мессенджере МАХ.

Там регулярно публикуют свежие подборки лотов, подробности о предстоящих аукционах, а также инструкции.