Свыше 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 15 по 19 сентября в Подмосковье провели 63 земельно-имущественных аукциона. В торгах приняли участие 134 претендента.

Среднее количество участников на один лот составило два человека. Особый интерес вызвал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в деревне Вялки в Раменском округе — за него боролись семь участников.

Победителем торгов становится тот, кто предлагает максимальную цену. Если на аукцион допустили только одного участника, он получает право забрать лот по минимальной стоимости.

Дополнительные сведения об объектах, выставленных на аукцион в регионе, доступны на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуют подборку актуальных лотов.