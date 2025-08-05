Свыше 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 28 июля по 1 августа в Московской области прошли 66 торгов по продаже и аренде земельных участков и имущества. В аукционах приняли участие 125 претендентов.

В среднем на каждый лот приходилось около двух кандидатов.

Некоторые объекты пользовались особой популярностью. Так за аренду участка под индивидуальное жилищное строительство в Старой Купавне боролись сразу 11 человек.

В торгах побеждает тот, кто предложит максимальную цену. Если же участник остается один, он получает объект по стартовой стоимости.

Жители и предприниматели могут легко найти подходящие земельные участки или коммерческие помещения на Едином портале торгов ЕАСУЗ, где собрана вся актуальная информация о текущих и планируемых аукционах.

Дополнительные сведения регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.