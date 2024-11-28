Свыше 60 гектаров леса очистили от валежника в Подмосковье на экоакции

Итоги экологической акции «Чистый лес» подвели в Мособлдуме. По ней активисты собрали свыше 900 кубометров валежника и очистили территорию площадью около 60 гектаров.

Субботники прошли в 25 городских округах на 29 лесных участках. В них приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, в том числе депутаты, волонтеры, экоактивисты и другие неравнодушные жители, рассказал глава профильного комитета Владимир Шапкин.

«Комитет лесного хозяйства Московской области не только подобрал соответствующие участки, но и провел инструктаж граждан, а также помог с техникой. За каждым субботником был закреплен депутат Мособлдумы», — подчеркнул депутат.

Экологические субботники направлены на очистку леса. На них жителей также научили определять валежник и правильно собирать его. Это позволит повысить пожарную безопасность в регионе.

Новые участки акции определят до 1 марта.