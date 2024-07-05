Свыше 60 бизнесменов Подмосковья приняли участие в тренингах по продвижению

Бесплатные тренинги для предпринимателей Подмосковья завершили в Московском областном филиале Президентской академии. Обучение для бизнесменов состоялось в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Свыше 60 граждан приняли участие в абсолютно бесплатных тренингах, в ходе которых прошли обучающие сессии: «Разработка контента: что снимать, как оформлять», «Создаем контент для соцсетей», «Применение проектного подхода в бизнес-планировании» и «Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта».

Слушатели получили навыки применения проектного подхода в бизнес-планировании, оценки эффективности выполнения бизнес-плана, а также научились разрабатывать и создавать контент для продвижения своего продукта или услуги.

Соответствующие мероприятия проводятся в регионе в рамках поддержки предпринимателей, которые работают на территории Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».