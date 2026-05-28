Свыше 6 тысяч жителей Шатуры выбрали места для благоустройства в 2027 году

Всероссийское голосование мест для благоустройства в 2027 году продолжается. В нем уже поучаствовали более 465 тысяч жителей Подмосковья, включая 6,6 тысячи шатурцев.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, в Шатуре на голосовании представили 17 территорий. На сегодня больше всего очков получил сквер на проспекте Борзова, его выбрали две тысячи человек. Еще около тысячи отдали голоса за пляж озера «Юбилейное» и почти 900 — за парк «Юбилейный».

Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать свой регион и понравившийся проект.

Голосование проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».