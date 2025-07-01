Свыше 6 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах ухода за инвалидами

В Московской области активно работают специальные симуляционные классы, где все желающие могут освоить навыки ухода за тяжелобольными людьми. Образовательные пространства оборудованы всем необходимым — от специальных манекенов до средств для организации комфортного быта пациентов.

Многие жители Подмосковья не готовы помещать близких в стационары и хотят ухаживать за ними самостоятельно.

«В симуляционных классах у них есть возможность получить полезные знания и навыки. Обучение в таких классах прошли уже более шести тысяч жителей. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе функционируют 13 таких классов, расположенных в разных округах. Обучение, которое проводят бесплатно, включает теоретическую и практическую части. Онлайн-лекции, презентации и видеоматериалы помогают разобраться в тонкостях ухода, а практические занятия позволяют отработать полученные знания на специальных манекенах.

Программа курса длительностью 12 часов охватывает ключевые аспекты – от организации питания и гигиенических процедур до основ доврачебной помощи. После успешного завершения обучения участники получают соответствующий сертификат.

Записаться на курс можно через портал государственных услуг Московской области.